Байден знает о деле Трампа, но это не «в зоне его внимания» — Белый дом 4 апреля, 22:11 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Джо Байден знает о предъявлении обвинения Дональду Трампу и «очевидно» узнает новости, но подчеркнул, что это «не в зоне его внимания».

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает CNN.

«Послушайте, президент собирается сосредоточиться на американском народе, как он делает это каждый день. Это не то, что является для него предметом внимания. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американцев», — заявила она.

Она добавила, что Байден следит за новостям, связанными с Трампом.

«Конечно, это разыгрывается здесь во многих сетях ежедневно в течение многих часов, поэтому очевидно, что он поймает часть новостей, когда у него будет минутка, чтобы наверстать упущенное в новостях дня, но это сегодня он не в центре внимания», — сказала она.

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Жан-Пьер отказалась комментировать подробности дела, но повторила, что Байден «не был осведомлен» об обвинительном акте.

Байден неоднократно отказывался комментировать это дело, но заявил, что верит в полицейское управление Нью-Йорка, и ответил утвердительно, когда его спросили, верит ли он в правовую систему.

Бывшему президенту США Дональду Трампу было предъявлено обвинение в 34 уголовных преступлениях. Он не признал себя виновным.

4 апреля бывшего президента США Дональда Трампа формально арестовали.

В тот же день начался суд против бывшего президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто.

Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

45-й президент США вошел в историю как единственный глава Белого дома, переживший два импичмента, а теперь стал еще и первым, кому было предъявлено уголовное обвинение.

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке, так называемое Большое жюри, проголосовал за выдвижение уголовных обвинений Трампу. Это означает, что его обвиняют в одном или нескольких преступлениях.

Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или — в некоторых случаях — пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.