Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки теневой флот России насчитывает более 500 танкеров, поставляющих нефть, обходя международные санкции. Об этом он рассказал журналистам 8 октября, пишет Суспильне .

«Их нужно тотально останавливать, тогда это будет иметь большое влияние на торговлю энергоресурсами. А также и на безопасность в Европе. Потому что именно такие танкеры, в частности, — среди площадок для запуска россиянами дронов», — подчеркнул президент.

Реклама

Зеленский добавил, что на задержанном во Франции 30 сентября танкере Boracay находились российские спецслужащие.

Груз сырой нефти, который начал путь из российского Приморска, был передан французским правоохранителям украинской Службой внешней разведки.

Ранее сообщалось, что 11 декабря 2024 года послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций, которые, в частности, ограничивают деятельность судов третьих государств, поддерживающих войну России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «теневой флот» танкеров, который использует страна-агрессор РФ для обхода санкций, является одной из самых больших угроз для экологии и одним из крупных источников финансирования развязанной Россией войны против Украины.

1 октября агентство AFP писало, что 27 сентября французские ВМС остановили и взяли под контроль танкер Boracay, принадлежащий к теневому флоту России и находящийся под санкциями ЕС и Британии. Судно под флагом Бенина находилось в водах вблизи Дании в период с 22 по 25 сентября, когда над аэропортами и военными объектами страны фиксировали неизвестные дроны.



Также Служба военной разведки Дании заявляла, что российские военные корабли неоднократно вели себя агрессивно в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, россияне становились на курсы столкновения, наводили оружие на датские суда и вертолеты, а также препятствовали работе навигационных систем.

2 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что правоохранители задержали двух членов экипажа танкера, который считают частью российского теневого флота, в рамках государственного расследования.

Тогда же журнал Spiegel написал, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

Читайте также: Германия усиливает контроль за теневым флотом в Балтийском море

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне используют танкеры для управления и запуска дронов против европейских стран.