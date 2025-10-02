Теневой флот РФ. Во Франции будут судить китайского капитана танкера Boracay за отказ остановиться

Во французском городе Брест будут судить капитана танкера Boracay, который входит в состав теневого флота России (Фото: VesselFinder)

Капитана танкера теневого флота РФ Boracay , также известного как Pushpa, будут судить за отказ выполнять распоряжение властей Франции остановиться. Об этом сообщила прокуратура Бреста в четверг, 2 октября, сообщает издание Le Monde .

Как говорится в публикации, капитан судна предстанет перед судом в Бресте 23 февраля 2026 года только по обвинению в отказе выполнить распоряжение остановиться. Его заместителя отпустили.

Реклама

Le Monde пишет, что предварительно правоохранительные органы начали расследование по следующим статьям: отсутствие подтверждения национальной принадлежности судна/флага и отказ выполнить распоряжение остановиться.

После этого капитана и его помощника, которые являются гражданами Китая, взяли под стражу.

Задержание танкера Boracay теневого флота РФ во Франции — что известно

1 октября агентство AFP писало, что 27 сентября французские ВМС остановили и взяли под контроль танкер Boracay, принадлежащий к теневому флоту России и находящийся под санкциями ЕС и Британии. Судно под флагом Бенина находилось в водах вблизи Дании в период с 22 по 25 сентября, когда над аэропортами и военными объектами страны фиксировали неизвестные дроны.

Прокурор французского города Брест сообщил, что страна начала расследование в отношении судна после того, как экипаж не предоставил доказательств национальности танкера и не выполнил приказы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне используют танкеры для управления и запуска дронов против европейских стран.

2 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что правоохранители задержали двух членов экипажа танкера, который считают частью российского теневого флота, в рамках государственного расследования.