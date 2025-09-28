Россияне используют танкеры для управления и запуска дронов против европейских стран . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 28 сентября.

«Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров. Кроме этого, украинский президент подчеркнул важность санкционного давления на Россию, чтобы ограничит ее торговлю энергоресурсами.

«Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота России», — отметил Зеленский.

Ранее агентство Reuters писало, что НАТО усиливает свою миссию в Балтийском море, отправив туда фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы в ответ на появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Дании.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, предположительно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.

Кроме того, 23 сентября Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».

27 сентября В Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. По данным полиции, дроны находились в воздухе в течение примерно двух часов после чего исчезли.