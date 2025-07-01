Германия усиливает контроль за теневым флотом в Балтийском море

Россия использует теневой флот, как элемент гибридной войны, отметили в ГУР (Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini)

Германия с 1 июля ужесточила меры для борьбы с теневым флотом в Балтийском море. Отныне страна будет требовать от танкеров, проходящих в ее территориальных водах, страховку от ущерба, нанесенного нефтяным загрязнением.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Германии.

Как отметили в ведомстве, это касается судов, следующих к востоку от острова Фемарн в Балтийском море.

«Мы должны усилить нашу бдительность в Балтийском море, когда речь идет о теневом флоте», — отметил федеральный министр транспорта Патрик Шнидер.

По словам министра иностранных дел Иоганна Вадефуля, новые меры по контролю усилят координацию с партнерами в регионе.

«Наша цель очень четкая: мы усиливаем давление на российский теневой флот и защищаем среду обитания в Балтийском море», — подчеркнул Вадефуль.

20 мая ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота.

В теневой флот входят суда, которые занимаются незаконными операциями для обхода санкций, уклонения от соблюдения правил безопасности или охраны окружающей среды, избежания страховых расходов или другой незаконной деятельности. Владельцы танкеров могут избегать контрольных проверок, отказаться от надлежащего страхования ответственности или другого финансового обеспечения и даже скрывать идентичность судна.

Соответствующее понятие определила Международная морская организация (ИМО) в декабре 2023 года.