Во Франции задержали танкер теневого флота РФ, подозреваемый в запуске дронов над Данией

Французские военно-морские силы остановили и взяли под контроль танкер Boracay , принадлежащий к теневому флоту России и находящийся под санкциями ЕС. Об этом сообщает AFP в среду, 1 октября.

Судно, которое ранее имело названия Pushpa и Kiwala и ходило под флагом Бенина, с 22 по 25 сентября находилось в водах вблизи Дании. В это время над страной, в частности над военными объектами, неоднократно замечали неизвестные дроны.

Сейчас Boracay стоит на якоре возле французского порта Сен-Назер.

По данным источников AFP, операцию по задержанию провели еще 27 сентября — на борт поднялись военные моряки, что подтверждают и правительственные собеседники агентства.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.