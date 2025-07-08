Теневой флот России начал чаще страдать от загадочных инцидентов — взрывов, которые не имеют объяснения . Несмотря на то, что пока никаких доказательств нет, некоторые эксперты считают, что к взрывам причастна Украина.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщает издание Newsweek.

Издание напомнило, что последний такой взрыв произошел 6 июля в порту Усть-Луга вблизи российского Санкт-Петербурга. До того похожие взрывы с танкерами теневого флота России происходили в портах и у берегов Ливии, Италии и Сирии.

Newsweek пишет, что украинские спецслужбы часто проводят тайные операции против России.

Аналитик организации ACLED Ольга Полищук в комментарии Newsweek отметила, что «не является глупым предполагать причастность Украины». Она добавила, что Украина ранее уже атаковала объекты, связанные с нефтью и газом, особенно те, что связаны с экспортом.

«Учитывая масштаб предыдущих атак, место проведения текущей атаки и характер цели, вполне обоснованно предполагать причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины», — сказала эксперт.

Журналисты также отметили, что все пять пострадавших танкеров заходили не только в российские порты в последнее время, они также прошли через внешние портовые границы островного государства Мальта в Средиземном море.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что на танкере Vilamoura, на котором произошел взрыв в моторном отделении, неоднократно перевозили нефтепродукты из российских портов.

Взрыв произошел 27 июня во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии. Танкер шел под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 миллионом баррелей сырой нефти.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.