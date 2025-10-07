«Это реально прекратить». Зеленский заявил, что Россия использует теневой флот для разведывательной и диверсионной деятельности в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры своего теневого флота для осуществления разведывательной и диверсионной деятельности в Европе.

Об этом он сообщил после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко во вторник, 7 октября.

«Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить», — отметил Зеленский.

По его словам, СВР активно сотрудничает с партнерами и предоставляет им всю необходимую информацию. Президент также подчеркнул, что Украина рассчитывает на «значительно более сильный» ответ Европы на российские вмешательства.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что россияне используют танкеры для управления и запуска дронов против европейских стран.

2 октября журнал Spiegel написал, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

Также Служба военной разведки Дании заявляла, что российские военные корабли неоднократно вели себя агрессивно в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, россияне становились на курсы столкновения, наводили оружие на датские суда и вертолеты, а также препятствовали работе навигационных систем.