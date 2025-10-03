Могли запускать шпионские дроны. В Германии подозревают возможную связь теневого флота РФ с беспилотниками над страной

Немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном. Об этом 2 октября пишет Spiegel .

По информации издания, речь идет о примерно 100-метровом грузовом корабле, который в период появления беспилотников находился в акватории Балтийского моря вблизи Киля.

Реклама

Данные о маршруте и поведении судна, а также технические и локационные параметры, позволяют предположить, что дроны могли быть управляемы с этого корабля, отмечают в службах безопасности.

Кроме того, его технические характеристики позволяют запускать и принимать даже большие шпионские дроны, в частности с жестким крылом более четырех метров, похожих на самолеты. Именно такие дроны, по данным следствия, были замечены над Шлезвиг-Гольштейном и пролетали над стратегически важными объектами вместе с меньшими дронами.

Подозрительный корабль плавал под флагом одной из карибских стран и находился относительно близко к немецким берегам, но вне территориальных вод, на расстоянии нескольких десятков километров, отмечается в результате расследования.

Эксперты считают, что дистанционное управление дронами с такого расстояния вполне возможно, в частности с помощью спутниковой связи. После прохождения Кильской бухты судно направилось на восток и через несколько дней зашло в один из портов России.

Следователи предполагают, что оно может принадлежать к так называемому российскому теневому флоту. По данным источников издания, экипаж подозрительного грузовика в основном состоял из граждан России, а владелец судна зарегистрирован в стране Балтии.

Читайте также: Во Франции задержали двух членов экипажа танкера российского теневого флота

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.