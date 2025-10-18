Нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии проходит через Босфор в Стамбуле (Фото: REUTERS/Yoruk Isik)

США и страны Европы ужесточают давление на азиатских импортеров российских энергоносителей, что может заставить Индию сократить закупки российской нефти уже с декабря. Об этом 17 октября пишет Reuters .

Это может привести к снижению цен и увеличению поставок в Китай. В то же время Япония, по словам аналитиков, пока не планирует останавливать импорт сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина.

Вашингтон в торговых переговорах оказывает давление на Китай, Индию и Японию, требуя сокращения закупок российской нефти и газа. Великобритания уже ввела санкции против нескольких китайских и индийских компаний, а ЕС готовит новые ограничения.

По данным аналитической компании Kpler, морские поставки основных сортов российской нефти в Китай и Индию в октябре могут вырасти до около 3,1 млн баррелей в сутки, что станет самым высоким показателем с июня. Ожидается, что высокий уровень импорта сохранится и в ноябре из-за роста экспорта из России.

Впрочем, как отмечает старший аналитик Kpler Му Юй Сю, внезапные санкции Великобритании против китайских и индийских НПЗ, а также риск новых ограничений от ЕС или США могут заставить покупателей действовать осторожнее и временно приостановить новые заказы, пока ситуация «не прояснится».

Представитель Белого дома сообщил 16 октября, что индийские нефтепереработчики уже уменьшили закупки российской нефти на 50%. Однако индийские источники заявляют, что сокращения пока не наблюдается — оно может стать заметным лишь в статистике за декабрь или январь. Большинство заказов на ноябрь уже сделаны, часть из них охватывает поставки на декабрь.

«Мы не считаем, что Индия может мгновенно прекратить закупки российской нефти, даже если согласилась это сделать, ведь не менее 700 тыс. баррелей в сутки закупается по долгосрочным контрактам», — отметила аналитическая компания FGE. Под угрозой могут оказаться лишь 0,8−1 млн баррелей в сутки спотовых поставок. Если Индия сократит закупки, часть этих объемов, вероятно, выкупит Китай, пользуясь еще большими скидками, добавляют аналитики компании.

Между тем индийские компании уже начали покупать редкую нефть из Гайаны, чтобы разнообразить источники поставок и уменьшить риски в случае потери российских объемов.

Великобритания ввела санкции против индийского НПЗ Nayara, который уже страдает от ограничений ЕС, а также против китайской компании Yulong Petrochemical, владеющей заводом на 400 тыс. баррелей в сутки в восточной провинции Шаньдун.

Великобритания разрешила Yulong завершить уже заключенные сделки до 13 ноября, чтобы компания смогла принять запланированные партии нефти с Ближнего Востока. Аналитики отмечают, что пока неясно, сможет ли Yulong создать новые логистические схемы, чтобы обойти санкции.

Му Юй Сю из Kpler считает, что этот шаг стал «сигналом тревоги для других покупателей российской нефти, которые могли ранее игнорировать санкции со стороны неамериканских юрисдикций».

По мнению старшего аналитика Sparta Commodities Джун Го, британские санкции не нанесут Yulong серьезного ущерба, однако если к ним присоединятся ЕС и США, компания может столкнуться с трудностями в поддержании работы.

Между тем, после критики со стороны неправительственных организаций, Тайвань сокращает импорт российского нефтяного нефтепродукта. Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие объекты и частичный запрет России на экспорт бензина и дизеля уже ограничивают объемы экспорта нефтепродуктов из страны, говорят трейдеры.

США также призвали Японию прекратить импорт российских энергоносителей накануне запланированного визита президента США Дональда Трампа в Азию в конце месяца.

Япония вместе со странами G7 согласилась постепенно отказываться от российской нефти после вторжения РФ в Украину в 2022 году, однако имеет исключения, которые позволяют продолжать импорт СПГ из проекта Сахалин-2 по долгосрочным контрактам.

Как отмечает Юрий Хамбер, руководитель токийской консалтинговой компании Yuri Group, досрочное расторжение этих контрактов приведет к штрафным санкциям.

Председатель Федерации энергетических компаний Японии Кинго Хаяши подтвердил, что российский СПГ составляет около 9% импорта газа Японии и остается стабильным источником поставок, который энергетические компании хотели бы сохранить.

Исследовательница Колумбийского университета Анн-Софи Корбо отметила, что США должны сформировать более последовательную политику в отношении российского СПГ.

«С одной стороны, Вашингтон давит на союзников, чтобы те прекратили импорт российского газа или СПГ. Но с другой — сам не вводит полноценные санкции против проекта Arctic LNG 2», — подчеркнула она.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

16 октября власти Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа. В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя».

15 октября министр финансов США Скотт Бессент сказал, что 85 членов Сената США поддерживают идею предоставить президенту Дональду Трампу право ввести 500% пошлины для Китая — из-за покупки официальным Пекином российской нефти.

16 октября администрация Трампа призвала Японию прекратить импорт российских энергоносителей. Токио пообещало действовать в рамках согласованной политики G7, но пока продолжает покупать нефть из проекта Сахалин-2.

