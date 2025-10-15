Бессент заявил, что десятки сенаторов поддерживают 500%-ные пошлины от Трампа для Китая за покупку нефти у РФ

Об этом заявил 15 октября на брифинге министр финансов США Скотт Бессент.

«85 из 85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти. Нам говорят, что Украина и Европейский парламент не примут аналогичную меру. Так что все, что я слышу от европейцев, это то, что Путин едет в Варшаву», — заявил чиновник.

По словам Бессента, пошлины для Китая можно назвать своеобразным «украинским тарифом на победу»

«Президент Трамп мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы будем поддерживать то, что вы можете назвать российским тарифом на нефть для Китая или украинским тарифом на победу для Китая. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы следовать за нами», — сказал чиновник.

По информации Бессента, власти США планируют опубликовать предоставленными властями Украины доказательствами военно-технического сотрудничества Китая и РФ.

«Китай подпитывает российскую военную машину. Китай покупает 60% российской энергии. Они покупают 90% иранской энергии. Так кто же подпитывает российскую военную машину? Вскоре мы опубликуем фотографии, предоставленные нам украинским правительством, которые показывают, что китайские детали составляют значительную часть украинских дронов», — подытожил министр.

13 сентября президент США Дональд Трамп назвал шокирующей закупку некоторыми странами НАТО российской нефти.

14 сентября Трамп заявил, что санкции, которые страны ЕС ввели против России, «не являются достаточно жесткими». Он подчеркнул, что готов ввести санкции, но ожидает, что Европа сделает то же самое на соответствующем уровне.

В совместном интервью Reuters и Bloomberg министр финансов США Скотт Бессент заявил, что война в Украине могла бы закончиться за 60−90 дней, если бы европейские страны ввели значительные санкции против покупателей российской нефти.

Издание Politico написало, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в ЕС «одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

11 октября президент Трамп заявил, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.