Трамп вновь заявил, что Индия перестанет покупать российскую нефть

По словам президента США Дональда Трампа, власти Индии больше не намерены покупать российскую нефть, а вот у властей Венгрии якобы «нет альтернативы» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Об этом глава Белого дома заявил 17 октября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам президента Трампа, власти Индии более не намерены покупать российскую нефть, а вот у властей Венгрии якобы «нет альтернативы».

«Ну, Индия, э-э, больше не будет покупать российскую нефть. А Венгрия как бы застряла, потому что у них есть один трубопровод. Он существует уже много-много лет, и они находятся в глубине материка. У них нет выхода к морю. У них нет выхода к морю. И я разговаривал с лидером Венгрии, и им, знаете ли, очень трудно получать нефть», — заявил президент Трамп.

Ранее 16 октября власти Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа.

«Индия является значительным импортером нефти и газа. Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в нестабильном энергетическом сценарии. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью», — заявил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.

15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.