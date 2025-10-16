Скотт Бессент выступает во время пресс-конференции в рамках ежегодной встречи МВФ в Вашингтоне, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от Японии прекращения импорта российских энергоносителей. Об этом сообщает Reuters .

Об этом Бессент сказал своему японскому коллеге Кацунобу Като в среду, 15 октября, в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда.

«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации относительно прекращения Японией импорта российских энергоносителей», — отметил глава Минфина США.

Реклама

Като подтвердил журналистам призыв Бессента, подчеркнув, что Япония сделает все, что в ее силах, исходя из основного принципа координации со странами G7, чтобы «достичь мира в Украине справедливым образом».

Страны G7 в начале октября договорились координировать действия и усилить санкции против России за войну против Украины, а также нацелились на страны, которые покупают российскую нефть и тем самым способствуют обходу санкций.

Как отмечает Reuters, Токио продолжает покупать нефть Sakhalin Blend, побочный продукт производства сжиженного природного газа проекта Сахалин-2, который имеет важное значение для энергетической безопасности Японии, поскольку составляет около 9% ее импорта СПГ.

В сентябре Япония снизила верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель, что фактически соответствует цене, установленной Европейским Союзом в рамках 18-го пакета санкций против Москвы.

Ранее Бессент сказал, что 85 членов Сената США поддерживают идею предоставить президенту Дональду Трампу право ввести 500% пошлины для Китая — из-за покупки официальным Пекином российской нефти.

15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить покупку российской нефти.