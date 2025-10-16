Администрация Трампа ожидает, что Япония откажется от импорта российских энергоносителей — Бессент
Скотт Бессент выступает во время пресс-конференции в рамках ежегодной встречи МВФ в Вашингтоне, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от Японии прекращения импорта российских энергоносителей. Об этом сообщает Reuters.
Об этом Бессент сказал своему японскому коллеге Кацунобу Като в среду, 15 октября, в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда.
«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации относительно прекращения Японией импорта российских энергоносителей», — отметил глава Минфина США.
Като подтвердил журналистам призыв Бессента, подчеркнув, что Япония сделает все, что в ее силах, исходя из основного принципа координации со странами G7, чтобы «достичь мира в Украине справедливым образом».
Страны G7 в начале октября договорились координировать действия и усилить санкции против России за войну против Украины, а также нацелились на страны, которые покупают российскую нефть и тем самым способствуют обходу санкций.
Как отмечает Reuters, Токио продолжает покупать нефть Sakhalin Blend, побочный продукт производства сжиженного природного газа проекта Сахалин-2, который имеет важное значение для энергетической безопасности Японии, поскольку составляет около 9% ее импорта СПГ.
В сентябре Япония снизила верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель, что фактически соответствует цене, установленной Европейским Союзом в рамках 18-го пакета санкций против Москвы.
Ранее Бессент сказал, что 85 членов Сената США поддерживают идею предоставить президенту Дональду Трампу право ввести 500% пошлины для Китая — из-за покупки официальным Пекином российской нефти.
15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить покупку российской нефти.