В Индии не подтвердили заявление Трампа об остановке импорта российской нефти

Индия не подтвердила остановку импорта российской нефти и газа (Фото: REUTERS/Stringer)

В Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа . В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя».

Об этом сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, пишет Hindustan Times.

«Индия является значительным импортером нефти и газа. Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в нестабильном энергетическом сценарии. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью», — сказал он.

Джайсвал отметил, что основными целями энергетической политики страны являются «расширение источников поставок и диверсификация импорта энергоносителей» с учетом рыночных условий.

«Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежные поставки является двойной целью нашей энергетической политики. Это предполагает широкую базу наших источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночными условиями», — добавил он.

15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.