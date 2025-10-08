Послы Евросоюза согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, послы стран ЕС в среду, 8 октября, согласились продолжить реализацию плана блока по отказу от импорта российской нефти и газа до 2028 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

В публикации говорится, что ЕС ведет переговоры по законодательным предложениям о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа до января 2028 года. Таким образом страны-члены блока пытаются лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине.

Реклама

Трое дипломатов рассказали агентству, что на закрытой встрече 8 октября послы Европейского Союза договорились передать предложенный закон своим министрам для утверждения на заседании 20 октября.

Собеседники Reuters отметили: почти все страны Евросоюза выразили поддержку этим планам. Это, по их словам, свидетельствует о том, что они легко будут приняты, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых хотят поддерживать тесные связи с РФ.

Агентство сообщает, что одним из нерешенных вопросов является то, должен ли экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу быть предварительно одобрен до поставки. Другой вопрос — должны ли таможенные органы проверять его происхождение по прибытии в порты ЕС, чтобы убедиться, что он не является российским.

Европейские дипломаты рассказали: Франция и Италия заявили, что поддерживают общий план. Впрочем, эти страны хотят, чтобы поставки были либо предварительно одобрены — если власти смогут это быстро сделать — или проверены властями по прибытии в Евросоюз.

«Если закон будет принят, это положит конец многолетней зависимости Европы от российской нефти и газа — постепенно прекращая импорт российского газа по новым контрактам с января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам — с июня 2026 года, а по долгосрочным — с января 2028 года», — говорится в материале.

Reuters отмечает, что такие страны, как Венгрия, Франция и Бельгия, до сих пор импортируют российский газ, на который приходится 12% импорта газа в ЕС. Это меньше, чем 45% до полномасштабного вторжения РФ в Украину

По словам агентства, закон обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы по прекращению импорта российского газа до 2028 года.

«Квалифицированное большинство» государств-членов ЕС, то есть не менее 55% из них, должны одобрить эти планы. После этого страны блока и законодатели проведут переговоры по окончательному варианту закона, пишет Reuters.

Отдельно Европейский Союз ведет переговоры по новому пакету санкций против России, чтобы запретить импорт СПГ на год раньше, в январе 2027 года.

14 июля Трамп пригрозил 100% пошлинами для всех, кто продолжает покупать российскую нефть, если Россия не заключит мир с Украиной.

6 августа в Белом доме заявляли, что США могут ввести дополнительную пошлину в 25% для других стран, которые прямо или косвенно покупают российскую нефть.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Reuters со ссылкой на собеседников в Белом доме писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

5 сентября президент Евросовета Антониу Кошта сказал, что лучшим способом ускорить окончание войны РФ против Украины будет остановка Венгрией импорта нефти и газа из России.

16 сентября один из анонимных дипломатов ЕС заявил Politico, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в Европейский Союз «одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

25 сентября вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сказала, что страны ЕС должны окончательно отказаться от закупок российской нефти и газа.

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что Европарламент рассматривает возможность скорейшего прекращения импорта российской нефти и газа, стремясь полностью разорвать зависимость от страны-агрессора.