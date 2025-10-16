ГУР назвало 139 судов и 142 капитанов, которые участвуют в перевозках санкционной нефти и украинского зерна
Украинская разведка обнародовала данные о судах и капитанах на портале War&Sanctions (Фото: maritimeoptima.com)
Главное управление разведки опубликовало досье на 139 морских судов и 142 капитанов, которые участвуют в незаконных перевозках российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного зерна с временно оккупированных территорий Украины.
ГУР отметило, что экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, газа, зерна, угля, серы и удобрений является одним из ключевых составляющих экономики РФ, который обеспечивает миллиардные поступления в бюджет страны-агрессора и финансирует ее войну против Украины.
Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов — это организованный россиянами трафик краденого украинского зерна, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций.
Основными фигурантами стали:
- новые теневые танкеры, которые Россия начала привлекать в 2025 году для обхода санкционного контроля;
- суда, принадлежащие судоходной империи иранского нефтяного магната Мохаммеда Хосейна Шамхани, сына экс-министра обороны Ирана Али Шамхани;
- танкеры бизнесмена из Астрахани Джамалдина Пашаева, связанные с логистикой транспортного коридора Север-Юг, предназначенного для торговли с Ираном;
- морские корабли, привлеченные к перевозке похищенного украинского зерна, которое РФ выдает за собственную продукцию на международном рынке;
- российские и иностранные суда, которые незаконно заходят в закрытые Украиной порты на временно оккупированных территориях.
Украинская разведка обнародовала данные о судах и капитанах на портале War&Sanctions в разделе Морские суда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки теневой флот России насчитывает более 500 танкеров, которые поставляют нефть, обходя международные санкции.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что западные спецслужбы фиксируют использование Россией «теневого флота» в качестве платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.
2 октября журнал Spiegel написал, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.