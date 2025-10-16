Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с директором ФБР Кашем Пателем.

«Он [Моди] - мой друг, у нас прекрасные отношения, он только два дня назад об этом говорил. Нам не нравилось, что Индия покупает нефть у России, потому что это позволяет России продолжать эту бессмысленную войну, в которой они, кстати, потеряли 1,5 миллиона человек… Я хочу, чтобы это остановилось. И он [Моди] сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это важный шаг. Теперь мы должны заставить Китай сделать то же самое», — сказал Трамп.

Реклама

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.

Премьер Индии Нарендра Моди призвал граждан отказаться от иностранных товаров и поддерживать продукцию местного производства после введения США 50% пошлин на индийский импорт. Его сторонники уже бойкотируют популярные американские бренды, в частности McDonald’s, Pepsi и Apple, в рамках кампании за экономическую самостоятельность страны.