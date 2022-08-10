Россияне начали учения на иранских ударных беспилотниках — CNN

10 августа, 21:31
Беспилотник Saeghed (Фото:Fars Media Corporation via Wikipedia)

Беспилотник Saeghed (Фото:Fars Media Corporation via Wikipedia)

Российские военные приступили к работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться анонимным

По словам собеседника издания, в последние несколько недель российские официальные лица проходили обучение в Иране.

«В последние несколько недель российские официальные лица проходили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию», — сообщил собеседник агентства.

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Чиновник добавил, что разведданные об обучении недавно были рассекречены.

CNN напоминает, что еще в июне сообщалось о планах российских военных приобрести беспилотники в Иране. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказывал, что российские военные с середины июня по середину июля по меньшей мере дважды посещали аэродром Кашана в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129.

5 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, по некоторым данным, страна-агрессор Россия уже использует в Украине иранские беспилотники.

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Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение взамен российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран собирается в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

https://www.youtube.com/watch?v=8ayjoq0eAjo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Иран Вооружение Беспилотник Беспилотники Война России против Украины

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