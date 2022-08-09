Своих ресурсов уже не хватает. России приходится прочесывать весь мир в поисках оружия против Украины — Bloomberg 9 августа, 19:22 Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

России приходится искать вооружение по всему миру, чтобы затем использовать его в войне против Украины, сообщает Bloomberg.

В издании подчеркивают, что в то время как Украина получила оружие на миллиарды долларов от США и Европы, чтобы защитить себя, Россия должна полагаться на свои собственные ресурсы для поддержки передовых сил на фоне сообщений о значительных потерях.

Видео дня

Для поиска оружия РФ работает, например, с Сирией. Торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца. Представители европейской разведки, отследившие Спарту-2, говорят, что она перевозила военные машины для поддержки войны РФ в Украине.

Один из анонимных источников Bloomberg, знакомый с этим вопросом, сказал, что правительство США считает, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов в Черное море, что повторяет отчеты европейской разведки.

Есть признаки того, что Кремль искал дополнительные ресурсы и в других местах.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном из-за спорного Нагорно-Карабахского региона вспыхнула в последние недели на фоне опровергнутых Москвой сообщений о том, что Россия сократила миротворческий контингент численностью до 2000 человек для отправки в Украину. В марте США заявили, что Россия перебросила часть войск в Украину из оккупированной Южной Осетии.

Россия обращается к Ирану, чтобы попытаться купить вооруженные беспилотники, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности в США в прошлом месяце.

При этом издание уточняет, что маловероятно, что Северная Корея станет новым источником артиллерии.

7 августа советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.