Попытка Путина купить дроны у Ирана показывает, насколько слаба оборонка РФ — директор ЦРУ

21 июля, 09:47
В американской разведке считают, что поездка Владимира Путина в Иран была безуспешной (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

В американской разведке считают, что поездка Владимира Путина в Иран была безуспешной (Фото:Sergei Savostyanov/REUTERS)

Из-за масштабных потерь в Украине у РФ появился острый запрос на современные вооружения, удовлетворить который ее оборонно-промышленный комплекс неспособен.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

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По его словам, именно это стало причиной поездки главы Кремля Владимира Путина в Иран, где он пытался договориться о закупке дронов для своей армии.

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«Они нуждаются друг в друге, хоть на самом деле и не доверяют друг другу, поскольку они энергетические соперники и исторические конкуренты. Важно помнить, что это в некотором роде отражение сегодняшних недостатков российской оборонной промышленности и трудностей, с которыми они сталкиваются после значительных потерь в войне против Украины», — цитирует его агентство Bloomberg.

В то же время в Белом доме не видят признаков того, что Тегеран согласился предоставить Москве свои беспилотники.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять России какие-либо вооружения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Иран Вооружение ЦРУ Беспилотники Дроны Война России против Украины

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