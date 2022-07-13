Иран утверждает, что не будет поставлять России беспилотники 13 июля, 12:24 Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан (Фото:IRNA)

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять вооружение России.

Так глава иранского МИД прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах Тегерана поставить России беспилотники, сообщает La Repubblica.

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Министр подчеркнул, что Иран избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

«У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт», — сказал он.

Джейк Салливан ранее заявлял, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

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