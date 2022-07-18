США пообещали новые санкции против Ирана в случае передачи беспилотников России 18 июля, 23:57 США введут санкции против Ирана в случае сотрудничества с Путиным (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что США введут новые санкции против Ирана в случае решение передать российской армии беспилотников.

«Мы уже выражали наше беспокойство относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду имеющихся у нас в запасе санкций, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира», — заявил Прайс.

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ.

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