Россия получила иранские беспилотники — Арестович

5 августа, 00:35
Советник главы ОП Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы ОП Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, по некоторым данным, страна-агрессор Россия уже использует в Украине иранские беспилотники.

В эфире Фейгин Live в четверг, 4 августа, Арестович сказал, что российским оккупантам поступило 46 беспилотников.

«По некоторым данным, вроде как уже отметили их применение… Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи — с самодельными захватами и бросанием гранат», — прокомментировал он.

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По мнению советника главы ОП, эффективность использования беспилотников зависит от мастерства и опыта операторов.

«Сейчас идет борьба мотиваций. Не думаю, что российские войска, кроме отдельных команд, проявляют особое желание „всех победить“. [Оккупанты] изрядно деморализованы», — добавил Арестович.

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Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение взамен российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран собирается в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору.

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https://www.youtube.com/embed/8ayjoq0eAjo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Иран Беспилотники БПЛА Дроны Алексей Арестович Война России против Украины

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