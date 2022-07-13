«Даже Иран». Практически никто в мире не желает поставлять вооружение РФ. В Defense Express назвали два исключения 13 июля, 13:40 Эксклюзив НВ Остатки российской техники в Украине (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

В мире почти не осталось стран, готовых поставлять в Российскую Федерацию вооружение, уверяет Олег Катков, главный редактор Defense Express.

«Индия годами скупала российское вооружение. Там есть все, что нужно России. Но. Ни одна страна, которая сейчас хотя бы немного зависит от политики мира, этого делать не будет. Если даже Иран ничего не собирается продавать, и об этом заявили на уровне министра иностранных дел, то, возможно, на это пойдет только КНДР и Эритрея», — сказал Катков в эфире Радио НВ.

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Россия сейчас находится под полным, тотальным эмбарго по поставкам вооружения, продолжил эксперт, а потому ни одна из стран не будет ставить себя под угрозу санкций.



«Как только любая страна постарается хоть что-то поставить, даже двойного назначения, об этом станет известно. И это приведет к тому, что на нее будут [наложены] сразу астрономические санкции. Этим занимаются, прежде всего, США, имеющие огромные рычаги для того, чтобы надавить. <...> Во всем мире никто не хочет просто даже пожать руку Кремлю, потому что это все равно, что пожать руку террористу», — пояснил Катков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ.

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