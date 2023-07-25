«Выбирают между плохим и совсем плохим». Экс-спичрайтер Путина назвал варианты будущего для Гиркина 25 июля, 16:05 Террорист Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2021 года (Фото:REUTERS/Alexander Paramoshin)

Бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина, политтехнолог и публицист Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, какие могут быть варианты будущего у недавно арестованного в России террориста Игоря Гиркина.

В эфире Radio NV Галлямов отметил, что Гиркина, как и главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, долгое время не трогали, потому что Кремль не позволял себе репрессий «в отношении тех, кого называют российскими патриотами» — репрессии долгое время были направлены только против противников войны и «либеральной оппозиции, которая в целом была против режима».

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По словам политтехнолога, хотя Кремлю это не выгодно, сейчас репрессии распространились на «Z-патриотов», потому что у Путина «не выдержали нервы».

«Он не может себе позволить, чтобы об него вытирали ноги. Стрелков (псевдоним Игоря Гиркина — ред.) действительно в последние дни резко поднял градус критики. Путин считает, что нельзя такого позволять: „Если я такое разрешу, то через месяц все начнут это делать. Все начнут меня оскорблять, поливать, а мне на выборы идти“», — описал Галлямов причины ареста Гиркина.

Однако он отметил, что, ликвидируя этот прецедент, Путин создает себе другую проблему — уничтожает социальную базу собственного режима.

«Это свидетельствует о том, что у него, у режима сейчас уже не осталось оптимальных решений, ресурс исчерпан. Любое решение, которое принимается, оно несет в себе колоссальный негативный потенциал, заряд. И еще надо разбираться, чего там больше — позитива или негатива. Раньше, пока режим еще себя не исчерпал, пока у него были перспективы, он еще не зашел в тупик, он был между хорошим и плохим вариантами. Он выбирал хороший — получал позитив. А сейчас хороших вообще нет. Есть только плохие варианты, разной степени плохости: совсем плохо или средне плохо. Но в любом случае оптимальных решений перед ним уже не осталось», — объяснил политтехнолог.

Галлямов также отметил, что не знает точно, как будет развиваться ситуация с арестом Гиркина.

«Есть императив, который двигает ситуацию в направлении большого срока, типа, чтобы никто даже не думал, что можно безнаказанно ругать президента. Есть императив. Но есть и противоположный императив. Не надо превращать этих патриотов в своих врагов, не надо создавать недовольство в их среде. И если этот императив победит, тогда дадут или условно, или признают невиновным, или какой-то минимальный срок дадут. Какая логика победит, не знаю. Повторюсь, они выбирают между плохим и совсем плохим», — сказал он.

21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.