После ареста террориста Гиркина коллаборанты и гауляйтеры опасаются «кадровых чисток» — ЦНС

24 июля, 15:36
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Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

На временно оккупированных территориях после ареста террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) гауляйтеры и коллаборанты опасаются «кадровых чисток».

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях. Так, среди гауляйтеров распространяется практика взятия «отпусков» по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс «кадровых чисток», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, в это время большая часть кремлевских кураторов отбыла в РФ. Центр подчеркивает, что эти действия оккупантов в отдельных случаях уже привели к фактической блокировке работы оккупационных администраций.

«Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика Кремля и есть причина такой ситуации», — говорится в сообщении.

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В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным.

Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Арест Игорь Гиркин Кадровые перестановки Игорь Стрелков

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