Навальный назвал военного преступника Гиркина «политическим заключенным» 25 июля, 14:10 Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

«Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым», — говорится в сообщении Навального в Telegram во вторник, 25 июля.

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Политик добавил, что ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с его точки зрения, «соответствует принципу независимости суда».

«Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина», — добавил он.

По его словам, «критика Стрелкова — это критика справа».

«Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости», — написал он.

Навальный заявил, что человека можно судить только за то преступление, которое он совершил.

«Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие», — считает он.

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.