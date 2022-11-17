Гаагский суд приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненному заключению 17 ноября, 16:46 Судебный процесс длился более двух лет (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В четверг, 17 ноября Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа МН17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал.

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Суд решил, что нет доказательств того, что Пулатов был лично причастен к преступлениям, инкриминированным обвинениям. Поэтому, по мнению суда, его нужно оправдать.

Гиркин, Дубинский и Харченко — виновны по обоим обвинениям — убийстве и действиям, приведшим в падении самолета.

Прокуратура Нидерландов запрашивала пожизненное заключение для всех обвиняемых.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелок), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).