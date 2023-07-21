Российский суд арестовал Гиркина на два месяца 21 июля, 19:18 Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Об этом сообщают российские пропагандисты из зала суда.

Обвинение строилось на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным.

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В суде он признал, что действительно разместил в своем Telegram-канале эти сообщения.



Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Также силовики задержали соратника Гиркина — Павла Губарева. Он собрал около двух десятков людей у Мещанского суда. Вероятно, это и стало причиной ареста.

Гиркина задержали в пятницу, 21 июля. У него провели обыски. Гиркин был задержан по заявлению бывшего боевика ЧВК Вагнер.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.



Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Например, он усомнился в дееспособности главы кремлевского режима, сравнив его с «мумией».

«По поведению Путина… Лично у меня возникает вопрос, а есть ли Путин? Ну как? Верховный главнокомандующий самоустранился от боевых действий. Лица из его ближайшего окружения открыто дерутся между собой, и подрывают устойчивость фронта своими действиями, а он никак не реагирует. А он где вообще?», — поинтересовался военный преступник.