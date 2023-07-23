«Нервы у Путина не выдержали». В России начались репрессии против сторонников войны. Что дальше — интервью с политтехнологом Галлямовым 23 июля, 12:12 NV Премиум Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Россия полным ходом движется в сторону революции, убежден политтехнолог и публицист Аббас Галлямов.

У диктатора Владимира Путина не выдержали нервы и он решил наказать военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) из-за критики режима.

Чем закончатся репрессии против сторонников войны России против Украины, Галлямов рассказал в интервью Radio NV.

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— Что могло такого случиться с «крышей» Гиркина, что он внезапно оказался за решеткой?

— Не было там крыши в таком понимании слова, что в слово «крыша» вкладывается. Это не то, чтобы какие-то тайные влиятельные группы, которые его прикрывали от всех остальных.

Его крышей была сама политическая ситуация в России. Кремль не мог себе позволить репрессии в отношении тех, кого называют русскими патриотами. То есть в отношении сторонников войны. Потому что он бы тогда своими руками начал уничтожать свою собственную социальную базу — ту базу, на которую опирается режим.

Поэтому репрессий не было не только в отношении Стрелкова — Пригожин себе позволял тоже немало и его тоже не трогали.

В целом репрессии были направлены исключительно на один лагерь. Репрессий в стране много, они ширятся, но они все были до последнего момента направлены только в одном направлении — против противников войны, против людей с антивоенного лагеря, против либеральной оппозиции, которая в целом была против режима.

А сейчас нервы у Путина не выдержали. И вот начинаются репрессии в отношении противоположного лагеря. Строго говоря, это невыгодно Кремлю.