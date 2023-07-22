Гиркин — канал ФСБ, его арест может означать изменение баланса сил в Кремле — ISW 22 июля, 08:02 Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

стрАрест бывшего российского офицера и военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) 21 июля может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.



Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

ISW считает, что Гиркин, вероятно, находился под протекцией неизвестного силовика, возможно в рядах ФСБ, который способствовал интересам спецслужбы, используя Гиркина в качестве канала для распространения определенной информации сообществу российских ультранационалистов.

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По данным отчета, восстание боевиков ЧВК Вагнера, вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в том числе и покровителя Гиркина, поддержки российского диктатора Владимира Путина, а следовательно и части их власти.

12 июля Гиркин заявлял, что восстание главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина изменило баланс сил в Кремле в пользу группы, к которой принадлежит первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Гиркин также заявил, что члены кооператива Озеро — дачного кооператива на берегу Комсомольского озера на Карельском перешейке, основанного Путиным и его друзьями, занимающими руководящие должности в РФ, хотят изгнать Путина в пользу одного из своих членов, таких как Пригожин или Кириенко.

Гиркин предупреждал, что члены кооператива будут направлять свою деятельность против Министерства обороны, секретаря Совета национальной безопасности Николая Патрушева, ФСБ и других структур, находящихся вне контроля президентской администрации.

По данным ISW, несмотря на то, что связи Гиркина остаются неизвестными, последние репрессии известных ультранационалистов, связанных с ФСБ, вероятно, являются публичным проявлением значительных изменений в «политических играх в Кремле».

Задержанный Гиркин безуспешно пытался убедить суд в том, что он не будет бежать из страны, поскольку разыскивается Гаагским трибуналом, но российский суд ссылался на популярность Гиркина и «связи в правоохранительных органах» как причины для его немедленного заключения.

Адвокат Гиркина, Александр Молохов заявил, что российские правоохранительные органы преследуют Гиркина за его посты в Telegram, обнародованные 25 мая года, в которых, как утверждается, обсуждались проблемы с выплатами военнослужащим 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.

Однако документы суда свидетельствуют о том, что органы власти РФ открыли дело против Гиркина 18 июля — в тот день, когда Гиркин опубликовал несколько жестких обращений к Путину, в которых критиковал его.

ISW подчеркивает, что члены клуба Рассерженных патриотов, которым руководил Гиркин, собрались под судебным домом для проведения небольшого протеста, требуя освобождения Гиркина.

Некоторые источники утверждали, что арест Гиркина стал следствием его конфликта с другим членом клуба по ЧВК Вагнера.

Другие источники предполагают, что именно жалобы представителей ЧВК Вагнера на Гиркина могли послужить причиной его ареста. Один источник заявляет, что арест связан с тем, что российские органы власти направляют свою деятельность против российских «патриотов», которых считают нелояльными к Путину.

Внутренние российские источники заявляют, что арест Гиркина является частью усилий администрации Путина по подавлению отдельных популярных российских ультранационалистов после вооруженного восстания Пригожина.

Российский источник, связанный со спецслужбами, обнародовал документ, утвержденный после бунта боевиков ЧВК Вагнера, в котором администрация Путина велела российским органам власти «принимать репрессивные меры в отношении тех, кто страдает безумием, включая Стрелкова-Гиркина».

Кроме Гиркина в документе также упоминались имена нескольких известных пропагандистов, включая Маргариту Симоньян, некоторых военкоров, депутатов российской Госдумы с большим онлайн-присутствием и самого Пригожина.

Арест Гиркина произошел после ряда уголовных обвинений ряда лиц со связями с российскими спецслужбами и свидетельствует о том, что неизвестные российские чиновники могут направлять свою деятельность против известных ультранационалистов, которые регулярно разглашают конфиденциальную информацию о Кремле.

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинение строилось на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.



Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.