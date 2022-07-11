Диктатор социопат, но не параноик. Путин страдает бредовым расстройством — психолог 11 июля, 18:05 Диктатор Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

У российского диктатора Владимира Путина в последнее время наблюдается бредовое расстройство, заявил психолог Дмитрий Попов.

«У него в последнее время наблюдается бредовое расстройство. Я так понимаю, это вызвано соматическими заболеваниями, которые у него есть. Я подозреваю, что у него какое-то серьезное заболевание, которое дает свой выход на опорно-двигательный аппарат. Это я заметил еще в 2012 гду. Скорее всего, это вторичное поражение или позвоночника, или нервной системы. Что первично? Говорят онкология, кто-то говорит еще что-то — это уже вопрос второй», — сказал он в подкасте Украина 24.

Видео дня

По словам психолога, у Путина «правая сторона работает крайне неправильно».

«Путин стоя на трибуне — он правша — у него стояла чашка кофе или чая с правой стороны, а он взял левой рукой, переложил в правую и после этого выпил. Это показатель того, что правая сторона не работает. Он боялся взять правой рукой этот стакан, чтобы что-то не случилось», — сказал он.

Попов добавил, что у диктатора наблюдается психопатия.

«У него еще раздел психопатия-социопатия и дисоциальное расстройство», — сказал он.

Однако, по словам психолога, Путин — «не сумасшедший» и «не параноик».

«У Путина вполне хорошо работает когнитивный аппарат, психические процессы логика, аналитическое мышление, память, внимание», — сказал он.

Попов заявил, что у диктатора полностью отсутствует эмпатия.

«А что касается психопатии… что такое психопатия, в данном случае в разряде социопатия? Это отсутсвие эмпатии к кому-либо. Это наблюдается даже на его детях, которые для него, по большому счету, пустое место, на его жене, на его фаворитках, которых нам российские СМИ подают как его фавориток, в том числе Кабаевой. И естественно, к своему народу, который для него вообще ничто», — сказал он.

Путин: история болезни

Уже несколько месяцев в СМИ появляется информация о том, что Путин болен раком.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

«Во-первых, дело может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии», — сказала она.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.