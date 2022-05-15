«Нужно надеяться на действия ВСУ». У Путина есть разные болезни, но он не умрет от них в течение года — российский оппозиционер Илья Пономарев 15 мая, 17:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В украинской разведке заявили, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен раком. Подобная информация поступает из разных источников, но, по мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не следует рассчитывать, что он умрет в течение года.

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«Это надо спросить у [вероятной любовницы Путина] Алины Кабаевой, она должна это знать (смеется — ред.). Если серьезно говорить, то есть очень много разных признаков, что Путин действительно болен раком, но это еще ничего не значит. Мы же понимаем, что человек болеет длительное время. Это, вероятно, не смертельная болезнь. Я бы не надеялся, что он умрет, погибнет и исчезнет в течение года. Нам нужно надеяться на действия украинской армии, а не на то, что она исчезнет», — рассказал Пономарев в эфире Радио НВ.

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В Кремле, по словам российского политика, уже долгое время ходят много разных слухов о том, что диктатор болен:

«Я помню те слухи, которые были десять лет назад. У него было многое. Он не молодой человек и не становится моложе. Конечно, у него есть разные болезни. Нам нужно интересоваться, влияет ли та или иная болезнь на него так, чтобы он потерял свою способность, но сейчас мы видим, что пока этого не происходит. Он остается президентом РФ, к сожалению».

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция.

Вскоре и New Lines Magazine получил запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин «болен раком крови».

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