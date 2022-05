Медицинский вердикт. Практикующий врач-невролог прокомментировала диагноз Владимира Путина, обнародованный западной прессой 14 мая, 15:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською По данным западных СМИ, российский диктатор Владимир Путин страдает от ряда неизлечимых болезней, в числе которых онкология (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Александра Щебет, врач-невролог с 15-летним опытом работы, оценила наличие неврологических расстройств и общее состояние здоровья российского диктатора и назвала его болезни

Все чаще западные СМИ уделяют внимание здоровью Владимира Путина. О вероятных у него неизлечимых болезнях пишут The Sun, Daily Mail, New York Post и New Lines Magazine. В своих публикациях западные издания приписывают российскому диктатору целый ряд онкологических заболеваний, среди которых рак щитовидной железы, кишечника и крови, а также подозревают наличие болезни Паркинсона и даже психических расстройств.

НВ обратился за консультацией к Александре Щебет, практикующему врачу-неврологу, чтобы по внешним признакам разобраться, от каких расстройств может страдать Путин.

— Что вам, как профессиональному врачу, бросается в глаза на последних обнародованных видео с Владимиром Путиным?

— Если посмотреть видеозапись встречи Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так то, что российский диктатор сидит в неловкой вынужденной позе, может говорить о нескольких вещах. Во-первых, я предполагаю, что он страдает от боли в спине или где-то еще, поскольку принял такую неестественную позу, чтобы себе эту боль облегчить. Во-вторых, он мог так сидеть, ухватившись за стол, чтобы не выдать самопроизвольные движения рукой, так называемые гиперкинезы или навязчивые движения, которые у него иногда проскакивают на других видеозаписях. И пока Путин держится за стол, его рука не двигается.

Впрочем, если посмотреть другое видео, где российский диктатор перед встречей с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко протягивает ему правую руку для рукопожатия, то четко видно, что там есть средне- или крупноамплитудный тремор. И это Путину скрыть не удалось. Также во время той встречи он сидел и держался правой рукой за кресло, чтобы очевидно скрыть непроизвольные гиперкинезы и тремор.

— В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Путин страдает от болезни Паркинсона. На ваш взгляд, это так? Симптомы этой болезни проявляются только на одной конечности?

— Если говорить о классической болезни Паркинсона, то обычно она начинается с одной стороны. Но я не думаю, что в отношении Путина речь идет о классической болезни Паркинсона. Здесь, скорее всего, следует говорить о синдроме паркинсонизма, или экстрапирамидном синдроме. То есть у него есть симптомы, подобные тем, которые появляются при болезни Паркинсона, но это не она. Это что-то вторичное, симптомы возникли на фоне другого заболевания.

Если проанализировать внешность Путина, — а я где-то с полгода наблюдаю за тем, как он выглядит, — то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, другими словами отек лица, то есть, то его нет. Иногда кажется, что это два разных человека, ведь не может обычный человек так быстро набирать вес и худеть. Но это может быть побочным действием при приеме высокой дозы стероидов. И здесь можно предполагать несколько вещей.

Во-первых, речь может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии. И на высокие дозы гормонов таких стероидов действительно есть побочная реакция, которая, в частности, может давать такой внешний вид, который называется «луноподобное лицо». Именно это у Путина довольно типично.

Если же идти дальше в нашей теории предположений, то на фоне онкологических заболеваний могут возникнуть разные осложнения. В частности, могут быть метастазы в головной мозг или первичная опухоль в головном мозге. Если у него действительно есть метастазы в мозг, то они могут локализоваться в разных частях мозга и поражать те участки, которые, например, контролируют тонус мышц. При этом условии может появляться такой «паркинсоноподобный» тремор.

Кроме того, если посмотреть видео с походкой Путина, то можно заметить, что его правая сторона, его правые конечности, в принципе работают не очень хорошо. Во время ходьбы он активно размахивает левой рукой, а вот присущих при ходьбе движений правой рукой у него нет. Кто-то говорит, будто он прихрамывает, но на самом деле там, наверное, есть слабость в правых конечностях. Учитывая это, можно заподозрить, что либо у него был инсульт, который и дал поражение правой части тела, потому что бросается в глаза его асимметричность, либо это проявление упомянутого метастазирования.

— А на что указывают самопроизвольные и нелепые движения Путина ногами и ступнями, когда он сидит?

— Это действительно могут быть самопроизвольные движения, так называемые непроизвольные гиперкинезы, которые он не контролирует из-за нарушений работы головного мозга. Но это также может быть и проявление облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Болезнь, не связанная с нарушением головного мозга, при которой перекрывается кровоток и происходит недостаточное кровоснабжение ног. Поэтому, когда человек долго сидит, у него начинается затерпание ног и он должен ими двигать, чтобы улучшить кровоток. Поэтому, возможно, это всего-навсего проявление такого облитерирующего атеросклероза, тем более что Путин как раз подпадает под него по возрасту.

— Американское издание New York Post обратило внимание, что на видеозаписи пасхального богослужения с участием Путина он неудобно переминался, облизывал и прикусывал губы. Как вы это прокомментируете с точки зрения медицины?

— Большого криминала я в этом не увидела. Возможно, журналистам это бросилось в глаза, потому что обычно политики такого уровня на публичных мероприятиях умеют держать себя в руках и не гримасничают. А тут наоборот — Путин дал волю чувствам. Либо он очень нервничал, либо это опять-таки проявления чрезмерных непроизвольных движений.

Я читала разные предположения зарубежных коллег, которые указывали, что это, вероятно, следствие нарушения работы лобной доли головного мозга, так называемый псевдобульбарный синдром [неврологический расстройство, обусловленное двусторонним поражением нейронов ствола мозга, корково-ядерных путей]. Но мне кажется, это очень притянуто за уши.

— В таком случае, как врач, что вы скажете о последнем публичном выступлении Путина во время парада 9 мая? Он действительно выглядел больным, или мы стараемся воспринять желаемое за действительное?

— Если отбросить любые эмоции и посмотреть на выступление более придирчиво, то мы увидим 70-летнего человека, который явно чувствует себя не очень хорошо. Он идет уже не так живо, правая сторона тела слушается его меньше, чем левая, есть упомянутый отек лица, некоторая замедленность речи и более длинные паузы. Возможно, ему действительно тяжело. И здесь следует понимать, что против природы и против возраста очень тяжело идти. Особенно, когда есть какая-то болезнь, которая может ускорить конец.

— Если речь идет об онкологическом заболевании, то это понятно. А в чем опасность синдрома паркинсонизма или классической болезни Паркинсона?

— Если говорить о болезни Паркинсона, то это в принципе инвалидизирующее заболевание. Но сказать, что оно быстро смертельное (если говорить об этом в контексте Путина), я не могу. Однако это медленно прогрессирующее хроническое заболевание, которое очень портит качество жизни из-за тремора, замедленности движений и мышечной скованности. У таких больных очень высок риск развития депрессий, нарушений сна и памяти. То есть постепенно нервная система и мозг сдают. Поскольку это происходит постепенно, то больные годами получают заместительную терапию, употребляют специальные лекарства, которые в определенной степени поддерживает тонус в норме. Но болезнь прогрессирует и пока нет достоверно эффективных методов ее лечения.

— Вы сказали, что примерно полгода наблюдаете за внешностью Путина. По вашему мнению, произошли ли изменения в его внешности после объявления им полномасштабной войны против Украины?

— Очевидно, за эти три месяца изменения во внешности Путина очень резкие. И если отбросить теории о двойниках, то, вероятно, у него пошел внезапный прогресс болезней на фоне высокого уровня стресса, который он не может не испытывать, какой бы у него ни был психотип.

Кстати, после объявления войны все пытаются найти у российского диктатора какую-то болезнь, особенно психическую. И здесь я хочу напомнить, что в психиатрии есть такой термин как невменяемость. То есть если человек признан психически больным, он невменяем, и таким образом его нельзя наказать через суд и вынести приговор. И в этом случае, я бы очень хотела, чтобы он был психически здоров, потому что не хочу, чтобы его считали невменяемым.

А также хочу добавить: все, что мы рассмотрели, это только наши предположения и догадки, и ни коим образом не претендует на истину. Поскольку для того, чтобы поставить диагноз, человека необходимо физически осмотреть и провести обследования.

