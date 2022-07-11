«Мы уже должны были отправить вам истребители». Почему страх разозлить Путина не имеет стратегического смысла — экс-посол США

11 июля, 13:50
Джон Гербст призывает правительство своей страны активнее помогать Украине (Фото:US Institute of Peace)

Джон Гербст призывает правительство своей страны активнее помогать Украине (Фото:US Institute of Peace)

Хотя поддержка Украины со стороны западных стран, в частности США, сейчас растет, она все еще остается слишклм медленной, считает Джон Хербст, опытный дипломат, бывший посол США в Украине и глава центра Евразии в The Atlantic Council.

Такое мнение Хербст выразил в интервью НВ, подчеркнув, что на самом деле опасения разозлить Владимира Путина напрасны, тогда как обеспечение Украины максимальной и быстрой военной поддержкой пошло бы на пользу США и НАТО в целом.

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Экс-посол напомнил, что даже когда Украина продемонстрировала способность защищать себя в первые месяцы войны, «администрация Байдена продолжала быть очень медленной и нерешительной в удовлетворении украинских потребностей».

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«Сейчас поддержка Украины растет, но она все еще медленная и нерешительная. Мы уже должны были бы отправить вам истребители, мы уже должны были поставить вам достаточное количество РСЗО, необходимые компоненты ПВО, танки, технику в больших объемах и более продвинутую, чем поставляется сейчас. Всему этому препятствуют общая нерешительность, привычный страх разозлить или спровоцировать Путина, что стратегически лишено смысла», — убежден Джон Хербст.

По его словам, большинство людей в США понимают, что «в интересах Америки обеспечить Украине возможность победить в этой войне — рано или поздно». «Потому так важно поставить Украине то оружие, которое ей нужно и которое мы до сих пор не поставляем», — подчеркнул он.

Хербст также признал, что Россия действительно постоянно пытается идти по пути эскалации ситуации в Украине. «Но если она выйдет на границу стран НАТО и начнет атаковать их, мы что же тоже будем стоять и смотреть, как Россия разрушает НАТО только, чтобы не эскалировать ситуацию? Если мы уже понимаем, что Путин угрожает НАТО, то тогда наша задача должна состоять в том, чтобы остановить Путина в Украине», — подчеркнул американский дипломат.

Инфографика: НВ
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   США Владимир Путин Поставки оружия Россия-США Украина-США Джон Хербст Война России против Украины

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