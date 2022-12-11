После падения с лестницы. Путин перенесет «срочную операцию на толстой кишке» — СМИ 11 декабря, 16:44 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Vladimír Pirogov)

Российскому диктатору Владимиру Путину нужна экстренная операция на толстой кишке после того, как он якобы упал с лестницы и повредил копчиковую кость, сообщает таблоид DailyStar.

«Путину сделают простую хирургическую операцию», — сообщил неизвестный источник в Telegram.

Как пишет издание, падение повлекло за собой новые проблемы для диктатора.



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«Падение с лестницы на прошлой неделе, которое привело к ушибу копчика, не осталось незамеченным и повлекло за собой новые проблемы, не связанные непосредственно с ушибом», — добавляет источник.



На прошлой неделе западные таблоиды писали, что недавно Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

В мае руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».



В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который утверждал, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

