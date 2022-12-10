Почему Путин стал чаще появляться на публике: в New York Times назвали причины 10 декабря, 19:00 Владимир Путин в Кремле на церемонии награждения медалями Золотая Звезда героев России в канун российского дня героев отечества, 8 декабря 2022 года (Фото:Sputnik / Sergey Karpuhin / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время стал чаще появляться на различных общественных мероприятиях. Журналисты New York Times предполагают, что причиной тому является стремление показать, что он «все еще главный».

Серия появлений Путина на публике была не столь важна тем, о чем он говорил — преимущественно из-за лживости его слов, сколько тем, что существовала очевидная потребность продемонстрировать, что он здоров, бдителен и контролирует ситуацию, пишет NYT.

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Издание напоминает эпизод, произошедший вечером 9 декабря, когда Путин отвечал на вопросы во время пресс-конференции. Уже когда его спикер попытался завершить мероприятие, Путин выдвинул откровенный тезис о природе истины.

«Нельзя никому доверять. Вы можете доверять только мне», — сказал он репортеру одного из российских госСМИ.

Путин занят конструированием своей версии реальности, хотя победа России в Украине кажется столь далекой, как никогда, говорится в статье.

В марафоне публичных выступлений, который начался в понедельник с поездки по поврежденному Крымскому мосту, Путин говорил и о ядерной доктрине, и об обмене заключенными из США, и о воображаемом польском реваншизме, и даже о жестоких практиках в зоопарках Европы.

В среду, 7 декабря, Кремль опубликовал почти трехчасовую запись встречи Путина с «советом по правам человека». Он выглядел очень веселым и держал в руке бокал шампанского, поэтому некоторые предположили, что он мог быть пьян.

А на пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в кулуарах регионального саммита в Кыргызстане Путин отбросил мнение о том, что вторжение России в Украину может столкнуться с препятствиями.

«Военная спецоперация идет своим ходом, у нас там все стабильно. Сегодня там нет никаких вопросов или проблем», — сказал российский диктатор.

Большая часть того, что сказал Путин, повторяло его прошлые позиции, и многое из сказанного является ложью.

Что касается Украины, он сказал, что «в конце концов нам придется достичь соглашения», чтобы остановить войну, даже не намекая на готовность уважать украинский суверенитет.

Говоря об обмене 8 декабря звезды американского баскетбола Бриттни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута, Путин заявил, что Россия «не будет отказываться выполнять эту работу в будущем».

Путин не был активен на публике долго. Он провел лишь одно расширенное публичное мероприятие с 10 по 20 ноября. В Кремле никак не объясняли, почему и куда исчезал Путин.

«Он просто демонстрирует, главным образом элитным кругам России, что продолжает контролировать ситуацию. Когда Путин так много говорит, то, что он говорит, не так важно», — сказал Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.



Действительно, некоторые комментарии Путина на этой неделе в основном служили для того, чтобы показать его страсть к пропаганде собственного правления.

Во время видеоконференции в среду с постановочной «комиссией по правам человека» он заявил, что националистические элементы в Польше мечтают захватить часть Западной Украины, повторив необоснованное утверждение, которое неделей ранее сделал руководитель его разведки.

Далее он остановился на зоопарках: «В некоторых западных странах животных в зоопарке убивают на глазах у детей, режут и так далее. Это совершенно не соответствует нашей культуре, культуре народов Российской Федерации».

Заявление Путина касалось решения Копенгагенского зоопарка в 2014 году усыпить жирафа из-за риска инбридинга (скрещивания близкородственных организмов). Эти слова — пример того, как российский диктатор пытается использовать любые аргументы, чтобы усилить антизападные настроения среди россиян.

Но в автократии Путина именно его слова представляют лучший ориентир для понимания российской политики. На этой неделе он не выразил никакого намека на сомнения в себе, повторив сравнение своих завоеваний с завоеваниями Петра I. Глава Кремля уже не первый раз за этот год сравнивает себя с этим российским императором.

«Тот факт, что появились новые территории — это значительный результат для России, это серьезно», — сказал Путин, блеснув самодовольной улыбкой, во время видеоконференции в среду.

«Петр I тоже боролся за выход к Азовскому морю», — добавил Путин, имея в виду юго-восточную украинскую береговую линию, которая сейчас оккупирована российскими войсками.

На следующий день Путин награждал российских офицеров в Кремле. В дополнение к публикации видео его речи администрация Путина опубликовала четырехминутный ролик, в котором он общается с награжденными о ходе боевых действий. Все присутствующие на видео держат по бокалу шампанского.

«Штурмовики сражаются просто отлично, как и „сушки“. Прекрасно, просто замечательно», — говорит Путин.

Далее он оправдывал атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины словами «но кто это начал?», утверждая, что Украина виновата, поскольку она якобы атаковала Керченский мост в оккупированном Крыму, который Россия использует для обеспечения своих войск на передовой.

В соцсетях некоторые выразили удивление тем, что Кремль обнародовал эти кадры, учитывая, что Путин, чья трезвость и самообладание являются ключевыми для его тщательно выстроенного имиджа в России, выглядел так, будто был под хмельком, покачиваясь туда-сюда.

Комментируя это видео для NYT, Голосов отметил, что этими кадрами кремлевские технологи пытались показать, что Путин выглядит счастливым и расслабленным, когда обсуждает смертоносную войну, начатую его страной.

«Путину нужно показать обществу, что все идет хорошо, что он способен развлекаться, несмотря на происходящее», — считает Голосов.

Вместе с тем Путин выступает и для глобальной аудитории. В частности, 9 декабря он снова начал говорить о ядерной угрозе, предупредив, что Россия может изменить свою доктрину и нанести «превентивный ядерный удар».

«Мы только думаем об этом», — сказал Путин.