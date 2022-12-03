Упал с лестницы. Таблоиды пишут, что с Путиным в его резиденции произошел неловкий инцидент

3 декабря, 23:05
Поделиться:
Западные таблоиды пишут, что Путин упал с лестницы в своей резиденции (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Западные таблоиды пишут, что Путин упал с лестницы в своей резиденции (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Западные таблоиды пишут, что недавно российский диктатор Владимир Путин упал с лестницы в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Ситуацию сопровождал неловкий инцидент.

Как пишет Daily Mail и New York Post со ссылкой на один из российских телеграм-каналов, произошло это якобы после «тяжелого дня», когда Путин получил неутешительные новости с фронта и узнал об очередных проблемах в экономике РФ.

Видео дня

Читайте также:

Владимир Путин использует сальные шутки, чтобы таким образом продемонстрировать наглость, которая в свою очередь маскирует неуверенность российского диктатора, считает психолог Валентин Ким (Фото:Reuters) «Анальная стадия фиксации». Психолог — о поведенческом портрете Путина и причине его непристойных публичных высказываний

Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

«Инцидент произошел на глазах у телохранителей президента, которые быстро среагировали и бросились на помощь Путину», — пишут издания.

Трое силовиков помогли диктатору добраться до ближайшего дивана и вызвали дежурящих врачей в резиденции. Телеграм-канал сообщает, что медики прибыли через несколько минут, но не смогли сразу осмотреть диктатора, поскольку его пришлось вести в ванную.

После обследования врачи диагностировали Путину ушиб копчика и мягких тканей, пишут СМИ.

«Даже дома он носит специальную обувь с антискользящим покрытием, а лестница в резиденции считается „безопасной“. Как оказалось, все меры предосторожности напрасны, когда есть нервы», — пишут таблоиды.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Резиденция Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X