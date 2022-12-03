Упал с лестницы. Таблоиды пишут, что с Путиным в его резиденции произошел неловкий инцидент 3 декабря, 23:05 Западные таблоиды пишут, что Путин упал с лестницы в своей резиденции (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Западные таблоиды пишут, что недавно российский диктатор Владимир Путин упал с лестницы в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Ситуацию сопровождал неловкий инцидент.

Как пишет Daily Mail и New York Post со ссылкой на один из российских телеграм-каналов, произошло это якобы после «тяжелого дня», когда Путин получил неутешительные новости с фронта и узнал об очередных проблемах в экономике РФ.

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Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

«Инцидент произошел на глазах у телохранителей президента, которые быстро среагировали и бросились на помощь Путину», — пишут издания.

Трое силовиков помогли диктатору добраться до ближайшего дивана и вызвали дежурящих врачей в резиденции. Телеграм-канал сообщает, что медики прибыли через несколько минут, но не смогли сразу осмотреть диктатора, поскольку его пришлось вести в ванную.

После обследования врачи диагностировали Путину ушиб копчика и мягких тканей, пишут СМИ.

«Даже дома он носит специальную обувь с антискользящим покрытием, а лестница в резиденции считается „безопасной“. Как оказалось, все меры предосторожности напрасны, когда есть нервы», — пишут таблоиды.