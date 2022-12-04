«Его здоровье резко ухудшается». У Путина болезнь Паркинсона, рак и шизоаффективное расстройство — СМИ

4 декабря, 16:17
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Владимир Путин (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Владимир Путин (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин страдает рядом серьезных болезней, пишет британское издание Express.

По словам российского политолога Валерия Соловья, у Путина диагностирован рак и шизоаффективное расстройство.

Соловей также утверждает, что здоровье диктатора «резко ухудшается».

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Кроме того, в электронном письме, отправленном британскому таблоиду The Sun, источник из российских спецслужб сообщил, что у Путина болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует.

«Этот факт [предполагаемую болезнь Паркинсона] будут всячески отрицать и скрывать. Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно диагностировали», — утверждает источник The Sun.

Отмечено, что инъекции якобы причиняют Путину сильную боль, вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.

«В его близком окружении ходят слухи, что кроме постепенно распространяющегося рака поджелудочной железы, у Путина также рак простаты», — говорится в сообщении.

Также издание Express со ссылкой на телеграм-канал Генерал СВР указывает, что у президента России наблюдаются приступы кашля, тошнота и потеря аппетита.

Канал уже давно заявляет, что Путин борется с раком, и со ссылкой на источники в Кремле утверждает, что россиянин якобы похудел почти на восемь килограммов.

Ранее западные таблоиды также писали, что на публичных мероприятиях Путин хватается за край стола, чтобы скрыть дрожь, а его прихрамывания и ерзания на стуле могут указывать на боли.

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В мае руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который утверждал, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Смерть Путина

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