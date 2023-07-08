Слабый недофюрер. Власть Путина под угрозой, его имидж падает — CNN 8 июля, 05:30 Диктатор Путин пытается демонстрировать, что крепко держит власть (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

За последнюю неделю кремлевский диктатор Владимир Путин пытался казаться уверенным после мятежа ЧВК Вагнера, но потерпел неудачу.

Об этом сообщает CNN.

В частности, неудачным стало выступление Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся онлайн. На фоне этого Московскую область атаковали несколько беспилотников, а также был закрыт аэропорт.

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Также оказалось, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не находится в Беларуси, как и его наемники. Об этом сообщил белорусский соратник Путина Александр Лукашенко. Это является нарушением «условий», которые ранее озвучивались.

На саммите ШОС Путину не удалось убедить лидеров других стран в силе своей власти.

«Солидарность была ясно продемонстрирована российскими политическими кругами и всем обществом, которое выступило единым фронтом против попытки вооруженного восстания», — заявил диктатор.

В то же время, во время мятежа Пригожина он встретил минимальное сопротивление со стороны армии и никакого сопротивления со стороны обычных россиян. Путин отреагировал на мятеж «традиционной игрой с силовиками», повышая им зарплаты и раздавая оружие. Таким образом он пытается в очередной раз купить их лояльность.

Относительно поддержки Индии и Китая, на которых также рассчитывал диктатор, все тоже не очень просто. Сейчас США пригласили премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить страну и выступить в Конгрессе. Также лидеры США и ЕС в последнее время плодотворно сотрудничают с Китаем.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву. 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а российский диктатор Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».