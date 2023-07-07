Немецкая разведка могла прослушивать телефонные разговоры Пригожина во время мятежа ЧВК Вагнер — СМИ

7 июля, 19:19
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Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Немецкая разведка во время бунта ЧВК Вагнер могла прослушивать телефонные разговоры главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина и белорусского диктатора Александра Лукашенко, сообщает немецкая медиагруппа ARD, со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, во время мятежа разведка выяснила, что Лукашенко выполняет роль посредника. Однако публично в спецслужбах отказались подтверждать, что немецкая служба внешней разведки узнала об этом из собственных источников.

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По их данным, немецкая разведка подозревала возможность мятежа за неделю до произошедшего и делала попытки проверить информацию у партнеров.

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СМИ сообщают, что разведка Германии была лучше подготовлена, чем раньше считалось. По их словам, немецкие спецслужбы сообщили властям ФРГ о возможности путча в пятницу, 23 июня, за день до захвата Пригожиным российского города Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что в Федеральной разведывательной службе Германии проводится проверка в связи с тем, что у нее не было информации о подготовке в России путча ЧВК Вагнер.

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23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву. 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а российский диктатор Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

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Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Александр Лукашенко Разговор Евгений Пригожин

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