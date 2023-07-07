Псы войны, выпущенные Путиным, могут вернуться, чтобы сожрать его 7 июля, 19:03 NV Премиум Путин рассчитывал на быструю победу в Украине, а не на долгий и дорогостоящий конфликт (Фото:REUTERS)

Путин теперь слабее и изолированнее, окружающие его элиты более разобщены и обеспокоены, а созданная им система расшатана

Кризис, спровоцированный неудачами России в войне против Украины и исключительным непониманием Путиным внутренних реалий собственной страны, посеял глубокую неуверенность и тревогу в российской системе.

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Восстание наемников ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным, которое произошло 23−24 июня, стало тектоническим моментом в российской политике. До сих пор продолжают появляться все новые подробности, и эти толчки будут формировать политический ландшафт России — и, возможно, Беларуси.

Но уже сейчас стали очевидны шесть уроков, которые можно вынести из этого бунта.