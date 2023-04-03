Политолог утверждает, что Путин в депрессии и сильно похудел из-за рака и стимуляторов — GBN 3 апреля, 19:26 По словам Валерия Соловья, чтобы скрыть худобу Владимира Путина, используют подкладки из ваты (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин лечится от рака и неврологических проблем у израильских и китайских врачей и сильно похудел, а также употребляет «очень сильные стимуляторы», утверждает российский политолог Валерий Соловей, передает GBN.

Издание отмечает, что предыдущие заявления Соловья о плохом состоянии здоровья Путина отрицались (Кремлем — ред.).

Во время интервью с Соловьем украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что российский диктатор выглядел «очень нездоровым» во время последней встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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На кадрах этой встречи «Путин бледен и сжимает стол», пишет GBN.

«Вы должны присмотреться. Если вы увидите, как ходит настоящий Путин, вы заметите, что его ноги стали больше похожи на спички», — передает издание слова Соловья.

Он также заявил, что люди, отвечающие за внешний вид российского диктатора, используют ватные подкладки, «чтобы скрыть его худобу».

«Он сильно похудел — но с ногами так не сделаешь. А его двойник отличается угловатым лицом. Это связано с тем, что у него (двойника Путина — ред.) проблемы с почками. Хотя он все равно здоровее, чем настоящий президент. Во время своих публичных появлений он (настоящий Путин — ред.), как говорит молодежь „на спидах“ — на очень сильных стимуляторах», — передает GBN слова Соловья.

Также в материале говорится, что российский политолог отмечает, что у Путина «светятся глаза, а язык не успевает за мозгом».

Соловей, который утверждает, что у него есть источники, близкие к Путину, рассказал, что российский диктатор тщательно подготовился к недавнему государственному визиту главы Китая Си Цзиньпина в Россию, передает издание.

«Врачи готовили его к встрече с Си Цзиньпином два-три дня», — сказал политолог.

GBN пишет, что, по его словам, Путину пришлось принять определенные лекарства, чтобы «выдержать» три-четыре часа переговоров и выглядеть убедительно.

«Но Си Цзиньпина не обманешь. Дело в том, что китайские врачи участвуют в лечении президента России наравне с израильскими [медиками]. [Это] две основные страны, которые принимают участие с точки зрения медицины. Израильтяне занимаются в основном лечением онкологии, а китайцы занимаются неврологией. Значит, у них достаточно хорошее представление о его состоянии», — передает издание слова Соловья.

Ранее СМИ уже обращали внимание на поведение Путина на встрече с Кадыровым, связывая его с усиливающимися болями в животе.

В феврале сообщалось, что Путин должен пройти новый курс лечения, что может сильно повлиять на его решения и планы.

Соловей также ранее уже утверждал, что российский диктатор употребляет сильные стимуляторы.