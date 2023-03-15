Перекосился от боли. СМИ обратили внимание на странное поведение Путина во время встречи с Кадыровым 15 марта, 15:17 Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

На фоне новых заявлений о том, что российский диктатор Владимир Путин страдает от «усиливающихся болей в животе», Кремль показал кадры, на которых видно, как он сжимает свой стол, пишет Mirror.

«Новые кадры показывают, что Владимир Путин страдает от проблем со здоровьем, продолжая угрожать Западу», — отмечает издание.

То, что российский диктатор страдал от боли во время встречи, утверждает также Telegram-канал Генерал СВР, заявляющий, что у него есть источники в Кремле, и часто освещающий предполагаемые проблемы Путина со здоровьем.

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Встреча, на которой были сняты эти кадры, была с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Она «должна была продемонстрировать отменное здоровье участников и их „крепкое рукопожатие“», отмечает Генерал СВР.

«Получилось не очень. Путин на фоне прохождения срочной терапии чувствует себя не лучшим образом, а в последнее время у него опять усилились боли в животе, которые не всегда удаётся полностью купировать», — говорится также в его публикации.

Отмечается, что на встрече с Кадыровым Путин сидел «перекосившись от боли» и «судорожно хватается рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где в ход идут лучшие и самые удачные кадры».

Telegram-канал также утверждает в этой публикации, что вместо Путина во многих мероприятиях участвует его двойник-актер, специально сделавший пластическую операцию, чтобы выглядеть неотличимо от диктатора.

«Независимых доказательств того, что это происходит, нет, но такая тактика регулярно использовалась советскими лидерами», — говорится в публикации Mirror.

Издание отмечает, что генерал-полковник российской национальной гвардии Рамзан Кадыров восхвалял Путина, который за 10 дней до этого зачем-то принял в Кремле его 17-летнего сына Ахмата.

Путин спросил заискивающего Кадырова об успехах в Чечне, и тот ответил: «В республике все очень хорошо. Благодаря вам».

Российский диктатор оплакивал распад Советского Союза, утверждая, что «полчища международных террористов» были посланы, чтобы подорвать его репрессивное правление, пишет Mirror.

«Его параноидальный анализ появился после того, как он прибыл через много часов после того, как его ожидали, в Улан-Удэ для посещения авиационного завода. „Для нас это борьба за существование самой российской государственности“, — сказал он. Запад хочет „встряхнуть“ Россию — и „разорвать нас на куски“», — говорится в публикации.

В конце ноября 2022 года появилось видео встречи Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, на которой российский диктатор схватился за стул и странно дергал ногами.

В августе 2022 года СМИ обращали внимание на то, что Путин схватился за стол, слушая доклад главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Крепко вцепившимся в стол» Путина видели еще на нескольких встречах, в частности с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым (25 августа) и с генеральным директором Аэрофлота Сергеем Александровским (26 августа).

Широко обсуждали также то, как Путин схватился за стол во время встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу в апреле 2022 года.