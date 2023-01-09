«По медицинским показаниям долго стоять нельзя». На Рождество вместо Путина показали двойника — политолог 9 января, 13:09 Валерий Соловей утверждает, что Владимира Путина на Рождество подменили двойником (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский политолог Валерий Соловей в эфире программы Утренний разворот на YouTube-канале Живой гвоздь заявил, что на Рождество вместо российского диктатора Владимира Путина показали двойника.

«Это был человек, именующий себя президентом Российской Федерации — вот и все, что мы можем с вами точно сказать. Вряд ли это был Владимир Владимирович Путин», — сказал Соловей.

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Российский политолог добавил, что российскому диктатору «физически тяжело» было бы присутствовать на религиозном обряде на Рождество.

«По медицинским показаниям долго стоять нельзя. Он не может выстоять службу», — сказал он.

Соловей добавил, что у Путина сейчас «развилась паранойя», что «понятно и заметно».

«Очень сомнительно, что это был президент Российской Федерации», — подытожил политолог.

Отвечая на вопрос, почему, если вместо Путина, в церкви был двойник, рядом с ним не было других людей, он сказал:

«Есть две причины. Пиарщики на все наплевали и начинают откровенно глумиться над российским президентом. И второе — есть опыт новогоднего поздравления, и второй раз выставлять ту же самую массовку в лице прихожан, ну, согласитесь, выглядело бы крайне сомнительно. Это должны быть не просто отобранные, но стократно проверенные люди из Федеральной службы охраны».

Российские СМИ утверждают, что Путин встретил Рождество в одиночестве — на службе в Благовещенском соборе Московского Кремля.

31 декабря в РФ показали новогоднее обращение Путина на фоне людей в российской военной форме.

Издание Сибирь.Реалии обращает внимание на то, что женщина рядом с российским диктатором на этом видео уже появлялась рядом с ним в других ролях.

То, что, вероятно, та же женщина появлялась и на других пропагандистских видео, отметил и расследователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

В то же время издание команды Алексея Навального Сирена, утверждает, что перепроверила «женщину из обращения Путина с помощью сервиса по поиску людей в сети Pimeyes — она ранее не присутствовала на фото с ним».

В начале декабря Соловей утверждал, что Путин отправил своего двойника на «открытие» Крымского моста, якобы восстановленного после взрыва.