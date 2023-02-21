Прошлый не помог. В марте Путин пройдет новый курс лечения, что может сильно повлиять на его решения и планы — СМИ 21 февраля, 12:36 Российский диктатор Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию, 21 февраля (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Заболевания российского диктатора Владимира Путина снова обострились и в марте ему должны назначить новый курс лечения, пишет Hindustan Times со ссылкой на The Mirror, которое в свою очередь ссылается на Telegram-канал Генерал СВР.

Ранее этот Telegram-канал сообщал, что у диктатора серьезные проблемы со здоровьем, в том числе рак.

«На выходных Путин прошел очередной медицинский осмотр. Недавнее лечение не дало ожидаемых результатов и назначено новое, по результатам обследования, которое начнется 5 марта. Это может и, вероятно, серьезно повлияет на планы и решения президента в ближайшие дни», — говорится в публикации.

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«Ухудшение состояния здоровья» Владимира Путина означает «неспособность активно участвовать в различных мероприятиях во время лечения». Также он не сможет полноценно участвовать в руководстве войной против Украины.

«Напомним, что в конце прошлого года в связи с началом терапии Путин был вынужден отменить ряд крупных традиционных мероприятий и временно отменить большую часть информационной повестки дня», — говорится также в публикации.

Также в ней сказано, что обращение Путина к Федеральному собранию «будет скорректировано» с учетом медицинских проблем, так как он страдает «приступами кашля, головокружения, нарушений сна, болей в животе [и] постоянной тошноты», также у него «проявление симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства».

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к Федеральному собранию РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.

