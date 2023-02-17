Есть что скрывать. В РФ засекретили закупки больницы, из которых следовало, что Путин лечится у онколога 17 февраля, 14:55 Объявляя о начале войны в Украине, Путин, вероятно, находился под действием сильных медпрепаратов (Фото:Russian Pool/Reuters TV via REUTERS)

С российского сайта госзакупок исчезли контракты Центральной клинической больницы Управления делами президента России. Именно благодаря этим счетам в 2022 году стало известно, что диктатора Владимира Путина часто сопровождает в поездках хирург — специалист по раку щитовидной железы.



Данные исчезли не ранее сентября 2022 года, выяснил расследовательский проект Система (Настоящее Время и Радио Свобода). Сейчас документы невозможно найти через строку поиска, а при переходе на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение: «В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте».

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Центральная клиническая больница оказывает медицинские услуги для первых лиц государства. На информации с сайта госзакупок было основано масштабное расследование российского издания Проект о здоровье Путина, обнародованное 1 апреля 2022 года. Журналистам удалось выяснить, что уже много лет его сопровождает огромная бригада врачей, и сопоставить их визиты с самыми известными периодами «исчезновения» российского диктатора. Стало известно, что в эту команду врачей входят отоларингологи, онкологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Так, хирург ЦКБ Евгений Селиванов, который специализируется на онкопатологиях щитовидной железы, согласно счетам, летал к главе Кремля не менее 35 раз на черноморский курорт Сочи.

То, что Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака, подтвердил источник Системы, работающий в крупном российском онкоцентре и знакомый с ходом лечения диктатора.

Теперь медицинские подробности засекречены, что предотвращает огласку любых текущих и будущих контрактов. Это заставило наблюдателей заподозрить, что Путину есть что скрывать, отмечает британский таблоид Daily Star.

Симптомы рака щитовидной железы включают: появление узла в области щитовидной железы; охриплость голоса; затрудненное глотание; боль в шее и горле; увеличенные лимфатические узлы на шее; сухой кашель, першение или царапанье в горле или в области грудины.

Были также утверждения, что Путин страдает от рака брюшной полости, рака кишечника и других заболеваний. Кроме того, выдвигались предположения, что медпрепараты для лечения рака могли исказить разум единоличного правителя РФ, когда он принимал решение начать войну в Украине.

Инфографика: NV

Онколог, поговоривший с Daily Mirror анонимно, предположил, что президент России может принимать стероиды и химиотерапевтические препараты. Эти лекарства часто вызывают у пациентов состояние, известное как «химиотерапевтический мозг», при котором они теряют концентрацию и с большей вероятностью принимают неверные решения.

Кремль всегда утверждал, что Путин здоров.