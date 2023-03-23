«Напоминает средневековье». Си Цзиньпин свысока относится к Путину — эксперт по невербальной коммуникации 23 марта, 13:12 Си Цзиньпин и Владимир Путин во время приема в Кремле, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV рассказал, что во время встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным было видно, что китайский лидер относится к российскому диктатору свысока.

«Все же он (Си Цзиньпин — ред.) достаточно свысока относится к Путину. И вообще этот визит очень напоминает какое-то средневековье: китайский император приехал в провинцию к собственному князю, назначенному, которого он должен контролировать», — сказал Ким Radio NV.

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Эксперт по невербальной коммуникации обратил внимание на то, что Си Цзиньпин во время встречи с Путиным вел себя очень медленно, спокойно и уравновешенно.

«И его поведение (когда он просто замер, слушая Путина, повернул голову налево и прямо на него смотрел, без телесных движений) — это демонстрация недовольства своим собеседником. Он смотрит на него, как руководитель смотрит на подчиненного, что-то накосячившего. И то, что он смотрит и никак не двигается, только создает дополнительный угнетающий эффект», — сказал Ким.

Ким также заявлял, что поведение Путина во время встречи с Си Цзиньпином свидетельствует о том, что российский диктатор нервничал.

Над неуверенностью и жалким видом Путина во время его встречи с Си Цзиньпином много шутили в соцсетях.