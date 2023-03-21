Путин находится под действием сильных стимуляторов — политолог

21 марта, 16:32
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Российский диктатор Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, 20 марта 2021 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, 20 марта 2021 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что диктатор Владимир Путин находится под действием сильных стимуляторов.

«Если вы посмотрели хотя бы фрагменты выступления перед предпринимателями (выступления Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта 2023 года — ред.), ну, видно же, что человек находится, как говорит молодежь, на спидах — на сильных стимуляторах», — заявил Соловей в эфире программы Утренний разворот на YouTube-канале Живой гвоздь.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Q8_gVsAYdpk

По словам политолога, то, что российский диктатор «нес» во время этого выступления, — «следствие принятых им препаратов, которые привели его в реактивное такое состояние».

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16 марта Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщало Настоящее время, в начале марта заявления о выходе из палаты промышленников и предпринимателей написали совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его партнер Леонид Федун, а также бывший глава компании Сибур Дмитрий Конов и владелец Crocus Group Араз Агаларов. Также о выходе из РСПП попросил российский олигарх Алишер Усманов. Все они не явились на встречу с Путиным.

Также не приехали владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и владелец АФК Система Владимир Евтушенков. В итоге среди участников съезда и встречи с Путиным оказались всего шесть человек из топ-20 российского списка Forbes.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин

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