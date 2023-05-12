Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут и признал успешные контратаки Украины 12 мая, 10:16 Евгений Пригожин и российские боевики (Фото:Пресс-сервис Concord/Handout via REUTERS)

Главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут в связи со «сложной оперативной ситуацией».

Его пресс-служба опубликовала соответствующее письмо в Telegram в пятницу, 12 мая.

В нем Пригожин утверждает, что его боевики «контролируют более 95%» города и «продолжают наступление». Также он признал, что украинские военные совершили ряд успешных контратак на флангах ЧВК Вагнер, где находятся оккупационные подразделения ВС РФ.

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9 мая Пригожин заявил о бегстве 72-й ОМБр российской армии из-под Бахмута и «500 трупов» оккупантов. Позже это подтвердила 3-я ОШБр ВСУ, а командир входящей в нее тактической группы Азов Андрей Билецкий заявил о фактически полностью уничтоженных двух ротах бригады, освобождении части территории Украины и взятии в плен оккупантов.

10 мая командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении россияне отступили до 2 километров на некоторых участках.

Ранее Пригожин угрожал Шойгу начать выводить свои войска из Бахмута с 10 мая и жаловался на нехватку боеприпасов. В то же время в Минобороны Украины говорят, что обстрелы существенно усилились.

